GSK Aktie
Marktkap. 92,84 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Dass der Pharmakonzern die Erwartungen übertroffen habe, scheine vor allem auf die aufgestockten US-Lagerbestände des Gürtelrose-Impfstoffs Shingrix sowie einmalige Einsparungen bei den Rechtskosten im Bereich Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen zu sein, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch. Daher werte er den Zwischenbericht nur moderat positiv für die Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
19,75 £
|Abst. Kursziel*:
-13,92%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,14 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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