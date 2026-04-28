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Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

12:36 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Dass der Pharmakonzern die Erwartungen übertroffen habe, scheine vor allem auf die aufgestockten US-Lagerbestände des Gürtelrose-Impfstoffs Shingrix sowie einmalige Einsparungen bei den Rechtskosten im Bereich Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen zu sein, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch. Daher werte er den Zwischenbericht nur moderat positiv für die Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
19,75 £		 Abst. Kursziel*:
-13,92%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,14 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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