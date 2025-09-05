Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,47 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 330 auf 320 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Kamran M Hossain passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Reingewinn des Rückversicherers in diesem Jahr etwas nach unten an. Sollten die Großschäden im zweiten Halbjahr unter den Erwartungen liegen, dürfte das Unternehmen seine Rücklagen aufstocken. Dies wiederum sollte Hannover Re helfen, auch bei nachlassendem Konjunkturzyklus weiterhin gute Ergebnisse zu erzielen./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
244,20 €
|Abst. Kursziel*:
31,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
243,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,36%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|21:21
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|21:21
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG