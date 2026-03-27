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Symbol HENOF

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

18:26 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
66,54 EUR 0,10 EUR 0,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Hersteller von Konsumgütern dürfte schwach in das Jahr 2026 gegangen sein, schrieb Celine Pannuti in einem Ausblick am Montag. Sie reduzierte die Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal von 1,4 auf 1,0 Prozent./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
66,72 €		 Abst. Kursziel*:
-2,58%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
66,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,31%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18:26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
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