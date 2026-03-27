JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

18:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Hersteller von Konsumgütern dürfte schwach in das Jahr 2026 gegangen sein, schrieb Celine Pannuti in einem Ausblick am Montag. Sie reduzierte die Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal von 1,4 auf 1,0 Prozent./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG