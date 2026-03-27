Henkel vz. Aktie
Marktkap. 25,83 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Hersteller von Konsumgütern dürfte schwach in das Jahr 2026 gegangen sein, schrieb Celine Pannuti in einem Ausblick am Montag. Sie reduzierte die Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal von 1,4 auf 1,0 Prozent./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
66,72 €
|Abst. Kursziel*:
-2,58%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
66,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,31%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
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|Henkel vz. Equal Weight
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