Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

15,37 EUR +1,57 EUR +11,38 %
STU
156,00 SEK +0,30 SEK +0,19 %
STO
Marktkap. 22,65 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

UBS AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral

11:01 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,37 EUR 1,57 EUR 11,38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien der Schweden seien zuletzt aber bereits sehr gut gelaufen./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
132,00 SEK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
156,00 SEK		 Abst. Kursziel*:
-15,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
156,00 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,38%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,63 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

11:01 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
09:46 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
09:31 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
