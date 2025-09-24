Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 22,65 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien der Schweden seien zuletzt aber bereits sehr gut gelaufen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
132,00 SEK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
156,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
-15,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
156,00 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,38%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,63 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|11:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|09:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|09:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|09:46
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG