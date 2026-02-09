Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 222,67 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2260 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe einen soliden Jahresabschluss hingelegt, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings könnte die Qualität des Wachstums infrage gestellt werden./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.260,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.163,00 €
|Abst. Kursziel*:
4,48%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.184,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,48%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.423,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
