HSBC Aktie
Marktkap. 254,53 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1360 auf 1370 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um etwas angehoben, schrieb Kian Abouhossein in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht der Bank. Der starke Zinsüberschuss und die hohen Gebühreneinnahmen seien durch die gestiegenen Kosten zunichtegemacht worden./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,70 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
13,41 £
|Abst. Kursziel*:
2,19%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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