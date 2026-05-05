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Symbol HBCYF

JP Morgan Chase & Co.

HSBC Neutral

14:26 Uhr
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,46 EUR -0,10 EUR -0,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1360 auf 1370 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um etwas angehoben, schrieb Kian Abouhossein in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht der Bank. Der starke Zinsüberschuss und die hohen Gebühreneinnahmen seien durch die gestiegenen Kosten zunichtegemacht worden./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,70 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,41 £		 Abst. Kursziel*:
2,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

14:26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:01 HSBC Neutral UBS AG
06.05.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 HSBC Neutral UBS AG
06.05.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
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