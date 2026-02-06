DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8220 -0,6%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400 Stellantis A2QL01
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iberdrola SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
19,55 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
17,81 CHF -0,05 CHF -0,25 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 126,98 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M46B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0144580Y14

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IBDSF

Jefferies & Company Inc.

Iberdrola SA Hold

09:06 Uhr
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
19,55 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
19,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,65 €		 Abst. Kursziel*:
-2,29%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,77%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

09:06 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Iberdrola SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
19.01.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
08.01.26 Iberdrola SA Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Iberdrola SA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren verdient
TraderFox Big Call Screening: Iberdrola, Walmart, Hershey, Hannover Rück
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
reNEWS Iberdrola advances NSW storage portfolio
reNEWS Iberdrola brings 269MW of solar online in Oregon
reNEWS Iberdrola, Norges JV hits 1.5GW of installed capacity
reNEWS Iberdrola exits Hungary with €171m sale
EN, TheGuardian Scottish Power named worst energy supplier for customer service
reNEWS Iberdrola powers up US-Canada link
reNEWS Iberdrola solar plant powers Salzgitter green steel
reNEWS Iberdrola buys 242MW Ararat wind farm
RSS Feed
Iberdrola SA zu myNews hinzufügen