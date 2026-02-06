Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 126,98 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Der europäische Versorgungssektor sei mit einem durchschnittlichen Kursplus von 10 Prozent bislang stark ins Jahr gestartet, schrieb Ahmed Farman am Montagabend. Seit der Veröffentlichung des Ausblicks auf 2026 für integrierte und regulierte Versorgungsunternehmen habe er über 70 Investorengespräche geführt, die ihm hilfreiche Einblicke in die wichtigsten Bereiche gegeben hätten, in denen seine Einschätzungen auf Widerstand stoßen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
19,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,65 €
|Abst. Kursziel*:
-2,29%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,77%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|09:06
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|09:06
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|09:06
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research