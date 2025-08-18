Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Iberdrola SA Hold

08:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 14,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger profitiere mit dem Ausbau wachstumsfördernder Investitionen in Netzwerke von einer zunehmenden regulatorischen Klarheit, schrieb Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bis Dezember werde der Konzern für dieses Geschäft eine hohe Transparenz hinsichtlich der Vergütung erreichen - zu einer Zeit, in der Energieversorgungsnetze weltweit über mehrere Jahre hinweg Investitionen in beispiellosem Umfang erforderten./rob/gl/ajx

