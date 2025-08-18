Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 105,6 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 14,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger profitiere mit dem Ausbau wachstumsfördernder Investitionen in Netzwerke von einer zunehmenden regulatorischen Klarheit, schrieb Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bis Dezember werde der Konzern für dieses Geschäft eine hohe Transparenz hinsichtlich der Vergütung erreichen - zu einer Zeit, in der Energieversorgungsnetze weltweit über mehrere Jahre hinweg Investitionen in beispiellosem Umfang erforderten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
17,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,23 €
|Abst. Kursziel*:
7,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,02%
|
Analyst Name:
Andrew Fisher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|08:06
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.07.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.07.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.07.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|16.02.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|08:06
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Iberdrola SA Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets