DAX 24.315 -0,2%ESt50 5.435 -0,3%Top 10 Crypto 15,80 -0,9%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.712 -1,0%Euro 1,1663 +0,0%Öl 66,23 -0,4%Gold 3.337 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Palo Alto Networks verfehlt Gewinnerwartungen - Ausblick macht Hoffnung -- Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
DocMorris-Aktie tiefer: DocMorris wächst im ersten Halbjahr - Ergebnis bleibt negativ DocMorris-Aktie tiefer: DocMorris wächst im ersten Halbjahr - Ergebnis bleibt negativ
Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iberdrola SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
16,20 EUR -0,03 EUR -0,18 %
FSE
15,28 CHF +0,21 CHF +1,40 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 105,6 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M46B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0144580Y14

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IBDSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Iberdrola SA Hold

08:06 Uhr
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
16,20 EUR -0,03 EUR -0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 14,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger profitiere mit dem Ausbau wachstumsfördernder Investitionen in Netzwerke von einer zunehmenden regulatorischen Klarheit, schrieb Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Bis Dezember werde der Konzern für dieses Geschäft eine hohe Transparenz hinsichtlich der Vergütung erreichen - zu einer Zeit, in der Energieversorgungsnetze weltweit über mehrere Jahre hinweg Investitionen in beispiellosem Umfang erforderten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,23 €		 Abst. Kursziel*:
7,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,02%
Analyst Name:
Andrew Fisher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

08:06 Iberdrola SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.25 Iberdrola SA Buy UBS AG
28.07.25 Iberdrola SA Buy UBS AG
25.07.25 Iberdrola SA Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.25 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen