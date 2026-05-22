Iberdrola SA Aktie

19,60 EUR -0,12 EUR -0,58 %
Marktkap. 130,94 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Bernstein Research

Iberdrola SA Market-Perform

08:51 Uhr
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 17,30 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die strategische Positionierung des Versorgers passe immer besser zu den strukturellen Wachstumsthemen, schrieb Jorge Alonso Suils am Mittwochabend. Die Chancen seien aktuell aber bereits eingepreist./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 04:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
19,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
19,68 €		 Abst. Kursziel*:
0,61%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
19,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,02%
Analyst Name:
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

08:51 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
27.05.26 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
26.05.26 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
21.05.26 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Iberdrola SA Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

