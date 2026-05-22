NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 17,30 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die strategische Positionierung des Versorgers passe immer besser zu den strukturellen Wachstumsthemen, schrieb Jorge Alonso Suils am Mittwochabend. Die Chancen seien aktuell aber bereits eingepreist./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 04:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
19,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
19,68 €
|Abst. Kursziel*:
0,61%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
19,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,02%
|
Analyst Name:
Jorge Alonso Suils
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|08:51
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
