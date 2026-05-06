Goldman Sachs Group Inc.

Infineon Buy

10:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 53 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Freitag insbesondere den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung im KI-Datenzentrum-Bereich (content per kW) hervor. Die Bayern passten ihre Kapazitäten entsprechend an, um das Potenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig nehme auch die Erholung im Geschäft mit der Autobranche Form an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:09 / BST

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