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Marktkap. 77,13 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
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WKN 623100

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ISIN DE0006231004

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Symbol IFNNF

Goldman Sachs Group Inc.

Infineon Buy

10:41 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
60,44 EUR 1,64 EUR 2,79%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 53 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Freitag insbesondere den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung im KI-Datenzentrum-Bereich (content per kW) hervor. Die Bayern passten ihre Kapazitäten entsprechend an, um das Potenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig nehme auch die Erholung im Geschäft mit der Autobranche Form an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,81 €		 Abst. Kursziel*:
25,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,09%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:41 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:31 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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07.05.26 Infineon Overweight Barclays Capital
07.05.26 Infineon Neutral UBS AG
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