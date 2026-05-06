Infineon Aktie
Marktkap. 77,13 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 53 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Freitag insbesondere den steigenden Anteil von Halbleitern an der installierten Leistung im KI-Datenzentrum-Bereich (content per kW) hervor. Die Bayern passten ihre Kapazitäten entsprechend an, um das Potenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig nehme auch die Erholung im Geschäft mit der Autobranche Form an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
59,81 €
|Abst. Kursziel*:
25,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,09%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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