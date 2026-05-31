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Marktkap. 105,62 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
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WKN 623100

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ISIN DE0006231004

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Symbol IFNNF

Jefferies & Company Inc.

Infineon Buy

08:01 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
81,76 EUR 0,16 EUR 0,20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien ziemlich optimistisch gewesen hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Infineon sehe sich in der Führungsrolle bei Spannungsreglermodulen (VRM) für KI-Rechenzentren mit starker Präsenz in allen Grafikprozessoren und ASIC-Mikrochips./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
18.05.26 Infineon Buy Citigroup Corp.
15.05.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
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