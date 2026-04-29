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Symbol IFNNF

JP Morgan Chase & Co.

Infineon Overweight

15:41 Uhr
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
56,63 EUR 1,19 EUR 2,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Sandeep Deshpande rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal damit, dass die Jahresziele angehoben werden. Die Ursache dafür würde er in einer stärkeren Umsatz- und Margenentwicklung sehen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,09 €		 Abst. Kursziel*:
-14,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,24%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

15:41 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
22.04.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.04.26 Infineon Outperform Bernstein Research
15.04.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
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