JP Morgan Chase & Co.

Infineon Overweight

15:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Sandeep Deshpande rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal damit, dass die Jahresziele angehoben werden. Die Ursache dafür würde er in einer stärkeren Umsatz- und Margenentwicklung sehen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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