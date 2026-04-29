Infineon Aktie
Marktkap. 68,75 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Sandeep Deshpande rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal damit, dass die Jahresziele angehoben werden. Die Ursache dafür würde er in einer stärkeren Umsatz- und Margenentwicklung sehen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Overweight
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,09 €
|Abst. Kursziel*:
-14,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,24%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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