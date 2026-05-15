ING Group Aktie

ING Group Aktien-Sparplan
25,15 EUR -0,19 EUR -0,73 %
STU
25,17 EUR -0,17 EUR -0,65 %
HAML
Marktkap. 72,97 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

JP Morgan Chase & Co.

ING Group Overweight

08:26 Uhr
ING Group Overweight
ING Group
25,15 EUR -0,19 EUR -0,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee senkte am Freitag die Schätzungen für den materiellen Buchwert sowie für den Nettoinventarwert des Finanzkonzerns per Ende 2026. Damit reagierte die Expertin nach eigener Aussage auf einen formalen Fehler in der Kalkulation ihrer Prognosen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,20 €		 Abst. Kursziel*:
14,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,93%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

14.05.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
01.05.26 ING Group Buy UBS AG
