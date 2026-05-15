ING Group Aktie
Marktkap. 72,97 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee senkte am Freitag die Schätzungen für den materiellen Buchwert sowie für den Nettoinventarwert des Finanzkonzerns per Ende 2026. Damit reagierte die Expertin nach eigener Aussage auf einen formalen Fehler in der Kalkulation ihrer Prognosen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,20 €
|Abst. Kursziel*:
14,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,93%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|14.05.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG
