Intesa Sanpaolo Aktie

5,51 EUR -0,05 EUR -0,86 %
FSE
5,48 EUR -0,10 EUR -1,84 %
GVIE
Marktkap. 97,94 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

Jefferies & Company Inc.

Intesa Sanpaolo Buy

08:01 Uhr
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,51 EUR -0,05 EUR -0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,60 auf 6,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienischen Banken hätten in der jüngsten Berichtssaison ihre anhaltende Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die ermutigenden Ergebnisse der Stresstests stützten seinen positiven Ausblick auf den Sektor. Neue Unternehmensziele von Intesa, Bper Banca und Fineco könnten zu steigenden Ergebniserwartungen führen./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
6,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,48 €		 Abst. Kursziel*:
14,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
Analyst Name:
Marco Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

08:01 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
01.08.25 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
30.07.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
30.07.25 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen