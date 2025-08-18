Intesa Sanpaolo Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 5,60 auf 6,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienischen Banken hätten in der jüngsten Berichtssaison ihre anhaltende Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Marco Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die ermutigenden Ergebnisse der Stresstests stützten seinen positiven Ausblick auf den Sektor. Neue Unternehmensziele von Intesa, Bper Banca und Fineco könnten zu steigenden Ergebniserwartungen führen./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 14:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
6,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,48 €
|Abst. Kursziel*:
14,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
Analyst Name:
Marco Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
