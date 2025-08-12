JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,08 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer nach unten gerichteten Präzisierung des Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang habe sich zwar im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert, doch die im ersten Halbjahr 2025 erhaltenen Aufträge lägen unter dem entsprechenden Wert des Vorjahres./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,69 €
|Abst. Kursziel*:
33,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,55%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
