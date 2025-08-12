DAX 24.227 +0,8%ESt50 5.381 +0,9%Top 10 Crypto 16,70 +0,8%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.353 -0,6%Euro 1,1714 +0,3%Öl 65,61 -0,8%Gold 3.361 +0,4%
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
pbb-Aktie sackt ab: Deutsche Pfandbriefbank im 2. Quartal tief in der Verlustzone
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Hold
JENOPTIK Aktie

Marktkap. 1,08 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN wurde kopiert
WKN A2NB60

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A2NB601

Symbol wurde kopiert
Symbol JNPKF

Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

09:31 Uhr
JENOPTIK Buy
JENOPTIK AG
18,72 EUR 0,05 EUR 0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer nach unten gerichteten Präzisierung des Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang habe sich zwar im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert, doch die im ersten Halbjahr 2025 erhaltenen Aufträge lägen unter dem entsprechenden Wert des Vorjahres./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Analysen zu JENOPTIK AG

09:31 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.25 JENOPTIK Buy Baader Bank
22.07.25 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
26.06.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
23.06.25 JENOPTIK Halten DZ BANK
mehr Analysen

