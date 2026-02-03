Jefferies & Company Inc.

Kering Hold

09:06 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kering 287,65 EUR 27,45 EUR 10,55% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Hold" belassen. Der Druck auf den Luxusgüterkonzern aufgrund widriger Verhältnisse habe zuletzt nachgelassen, schrieb James Grzinic in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Ein wenig überraschend sei, dass sich die Lage in der Region Asien-Pazifik verbessere, während sie auf den westlichen Märkten gleich bleibe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

