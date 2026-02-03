DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kering Aktie

Kaufen
Verkaufen
Kering Aktien-Sparplan
287,65 EUR +27,45 EUR +10,55 %
STU
290,00 EUR +30,65 EUR +11,82 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,64 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851223

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121485

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PPRUF

Jefferies & Company Inc.

Kering Hold

09:06 Uhr
Kering Hold
Aktie in diesem Artikel
Kering
287,65 EUR 27,45 EUR 10,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Hold" belassen. Der Druck auf den Luxusgüterkonzern aufgrund widriger Verhältnisse habe zuletzt nachgelassen, schrieb James Grzinic in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Ein wenig überraschend sei, dass sich die Lage in der Region Asien-Pazifik verbessere, während sie auf den westlichen Märkten gleich bleibe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Hold

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
281,90 €		 Abst. Kursziel*:
2,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
287,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,82%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
263,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

12:16 Kering Neutral UBS AG
11:16 Kering Underperform Bernstein Research
11:16 Kering Hold Deutsche Bank AG
09:41 Kering Underweight Barclays Capital
09:06 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

dpa-afx Luxuswerte KERING-Aktie schnellt hoch: Hoffnung auf Trendwende bei Gucci treibt Kurs an KERING-Aktie schnellt hoch: Hoffnung auf Trendwende bei Gucci treibt Kurs an
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest
TraderFox Kering strebt Rückkehr zum Wachstum an, während die Bemühungen um ein Gucci-Comeback andauern
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an
dpa-afx ROUNDUP/Trotz Sorgenkind Gucci: Kering will 2026 wieder wachsen
finanzen.net CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Kering-Aktie: Was Analysten von Kering erwarten
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren eingefahren
Business Times Gucci sales fall as Kering seeks turnaround under new CEO
Financial Times Shares in Kering jump as Gucci owner stems slide in sales
Zacks Is Kering (PPRUY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Financial Times Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff
Business Times L’Oréal starts three-part euro bond sale for Kering Beauté deal
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
RSS Feed
Kering zu myNews hinzufügen