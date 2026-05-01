Goldman Sachs Group Inc.

Linde Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Linde von 515 auf 585 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Duffy Fischer passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Resümee an die Resultate des ersten Quartals an. Trotz eines schwierigen Umfelds habe der Industriegasekonzern und Anlagenbauer die Erwartungen moderat übertroffen. Den Ausblick hält er für konservativ./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:13 / EDT

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