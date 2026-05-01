Linde Aktie
Marktkap. 200,67 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Linde von 515 auf 585 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Duffy Fischer passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Resümee an die Resultate des ersten Quartals an. Trotz eines schwierigen Umfelds habe der Industriegasekonzern und Anlagenbauer die Erwartungen moderat übertroffen. Den Ausblick hält er für konservativ./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Buy
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 585,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 507,92
|Abst. Kursziel*:
15,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 507,51
|Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
|
Analyst Name:
Duffy Fischer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 540,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
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