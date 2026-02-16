DAX 24.851 +0,2%ESt50 5.987 +0,1%MSCI World 4.507 +0,0%Top 10 Crypto 8,7040 -1,2%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.267 -1,6%Euro 1,1844 -0,1%Öl 68,35 -0,3%Gold 4.921 -1,4%
LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
389,70 EUR +3,65 EUR +0,95 %
STU
353,94 CHF +3,76 CHF +1,07 %
BRX
Marktkap. 205,01 Mrd. EUR

KGV 31,93
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Körperpflegekonzerns hätten enttäuscht, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts des begrenzten Wachstumspotenzials sei die aktuelle Bewertung zu ambitioniert./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Hold

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
388,75 €		 Abst. Kursziel*:
-7,40%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
389,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,62%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
391,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

