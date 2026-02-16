LOréal Aktie
Marktkap. 205,01 Mrd. EURKGV 31,93
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Körperpflegekonzerns hätten enttäuscht, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts des begrenzten Wachstumspotenzials sei die aktuelle Bewertung zu ambitioniert./edh/ag
Zusammenfassung: LOréal Hold
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
388,75 €
|Abst. Kursziel*:
-7,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
389,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,62%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
391,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
