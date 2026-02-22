Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,06 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Geschäftszahlen für 2025 lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Creuset am Freitag. Die Frankfurter erwarteten das bereinigte operative Ergebnis 2026 klar über Vorjahresniveau. Der Konsens liege allerdings bereits bei plus 16 Prozent./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:35 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Neutral
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
7,10 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,20 €
|Abst. Kursziel*:
-13,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,25%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
