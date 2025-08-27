DAX 24.044 +0,0%ESt50 5.398 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 -0,6%Dow 45.528 -0,1%Nas 21.635 +0,2%Bitcoin 96.510 +1,1%Euro 1,1671 +0,3%Öl 67,59 -0,3%Gold 3.410 +0,4%
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
JETZT LIVE mit den TradingBrothers: Erfolgsstrategie im Fokus - 11 Qualitätsaktien im OptionsSchein-Depot JETZT LIVE mit den TradingBrothers: Erfolgsstrategie im Fokus - 11 Qualitätsaktien im OptionsSchein-Depot
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

512,60 EUR +12,50 EUR +2,50 %
STU
476,21 CHF +6,13 CHF +1,30 %
BRX
Marktkap. 241,22 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
Bernstein Research

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

16:36 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
512,60 EUR 12,50 EUR 2,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie tiefergehend die Bewertungen von Aktien aus dem Luxusgütersektor. Gemessen am dürftigen Wachstum der vergangenen zwei Jahre wirkten die Sektorbewertungen derzeit angemessen. Doch sollte sich das Wachstum im Jahr 2026 erwartungsgemäß verbessern, ergebe sich neuer Bewertungsspielraum./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 05:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
519,10 €		 Abst. Kursziel*:
15,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
512,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,05%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
533,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

16:36 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
21.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
21.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
08.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

