LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 241,22 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie tiefergehend die Bewertungen von Aktien aus dem Luxusgütersektor. Gemessen am dürftigen Wachstum der vergangenen zwei Jahre wirkten die Sektorbewertungen derzeit angemessen. Doch sollte sich das Wachstum im Jahr 2026 erwartungsgemäß verbessern, ergebe sich neuer Bewertungsspielraum./tih/gl
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
519,10 €
|Abst. Kursziel*:
15,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
512,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,05%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
533,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
