DAX 24.312 +0,8%ESt50 5.915 +0,5%MSCI World 4.641 +0,2%Top 10 Crypto 9,9345 -0,7%Nas 24.837 +1,6%Bitcoin 66.205 -1,5%Euro 1,1749 +0,3%Öl 106,8 +0,9%Gold 4.704 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 Allianz 840400 Intel 855681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733
Heute im Fokus
DAX höher -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Infineon, ASML, AMD, AIXTRON, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Tech-Rally trotz Krisen: Öl bei 108$, Big Tech vor Zahlen - kommt jetzt die Nasdaq-Korrektur? Trade: PK2JWG Hot Stocks heute: Tech-Rally trotz Krisen: Öl bei 108$, Big Tech vor Zahlen - kommt jetzt die Nasdaq-Korrektur? Trade: PK2JWG
RBC-Analyse: Diese europäischen Großbanken sind am stärksten von Kryptozahlungen durch Unternehmen betroffen RBC-Analyse: Diese europäischen Großbanken sind am stärksten von Kryptozahlungen durch Unternehmen betroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
572,50 EUR -3,90 EUR -0,68 %
STU
672,40 USD +12,86 USD +1,95 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,46 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JWVX

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US30303M1027

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol META

Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
572,50 EUR -3,90 EUR -0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aktuelle Signale vom Werbemarkt seien trotz des widrigen Umfelds robust, schrieb Brent Thill am Sonntag. Bei Meta zeichne sich im ersten Quartal das stärkste Wachstum seit fünf Jahren ab, doch der Ausblick auf das zweite Quartal könnte konjunkturell bedingt gedämpft ausfallen. Die Aktien seien aber ziemlich günstig./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 1.000,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 675,03		 Abst. Kursziel*:
48,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 672,40		 Abst. Kursziel aktuell:
48,72%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 879,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

09:56 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
16.03.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform Bernstein Research
29.01.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

finanzen.net Comeback? NVIDIA & Co. zum Schnäppchenpreis? Goldman Sachs prognostiziert Trendwende für "10er-Regel"-Aktien NVIDIA & Co. zum Schnäppchenpreis? Goldman Sachs prognostiziert Trendwende für "10er-Regel"-Aktien
dpa-afx Meta-Aktie schwächelt: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal
finanzen.net Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 1000 Dollar
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net In NVIDIA oder Broadcom investieren? Analyst sieht im Aktienrennen einen klaren Gewinner
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend im Aufwind
dpa-afx Meta-Aktie fällt: Facebook-Mutter trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Nachmittag
Korea Times China blocks Meta from acquiring AI startup Manus
Deutsche Welle Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
New York Times China Will Require Meta to Unwind Acquisition of AI Start-Up Manus
Deutsche Welle Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
MotleyFool Meta, Google, Amazon, Microsoft, and SoFi All Report on April 29. Should You Buy Before Earnings?
MarketWatch Wall Street’s Super Bowl Wednesday: Alphabet, Amazon, Microsoft and Meta report along with Powell’s last Fed meeting
MotleyFool Should You Buy Meta Stock Before April 29?
Deutsche Welle Meta, Microsoft purge jobs amid AI build-up
RSS Feed
Meta Platforms (ex Facebook) zu myNews hinzufügen