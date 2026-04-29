Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

519,90 EUR -53,10 EUR -9,27 %
608,90 USD -62,49 USD -9,31 %
Marktkap. 1,46 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 825 auf 725 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Doug Anmuth lobte am Donnerstag zwar das starke Wachstum des Social-Media-Konzerns. Die KI-Konkurrenz nehme jedoch zu und Meta werde es schwer haben, die hohen Investitionen abseits des Werbegeschäfts entsprechend umzumünzen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das starke Cloud-Wachstum bei Google und Amazon./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 725,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 669,12		 Abst. Kursziel*:
8,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 608,90		 Abst. Kursziel aktuell:
19,07%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 863,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

08:11 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
16.03.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

finanzen.net Bücher geöffnet Meta-Aktie gerät trotz deutlichem Gewinnanstieg kräftig unter Druck - KI-Investitionen angehoben Meta-Aktie gerät trotz deutlichem Gewinnanstieg kräftig unter Druck - KI-Investitionen angehoben
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx Facebook-Konzern schraubt KI-Investitionen noch weiter hoch
dpa-afx Meta-Aktie unbeeindruckt: Jugendschutz im Visier - Brüsseler Behörden drohen Mark Zuckerberg mit Sanktionen
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochabend ins Minus
finanzen.net Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag südwärts
dpa-afx ROUNDUP 2/EU: Facebook und Instagram schützen Kinder nicht ausreichend
finanzen.net Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Benzinga Stock Market Today: Dow Jones Futures Drop, Nasdaq Gains As Trump Weighs &#39;Short And Powerful&#39; Iran Strikes— Alphabet, Meta, Amazon In Focus
NewsBTC Stablecoins Go Mainstream As Meta Rolls Out Creator Payouts In Philippines, Colombia
RTE.ie Meta falls on concerns over AI spending, legal scrutiny
Cointelegraph Meta rolls out stablecoin payouts for creators in Philippines, Colombia
Benzinga Facebook, Instagram To Give Creator Payouts In Stablecoin? Here&#39;s What Meta&#39;s New Announcement Means
Business Times Alphabet, Amazon outpace Meta in AI during earnings bonanza
BBC Meta shares slide as plan to spend billions more on AI spooks investors
Zacks Meta Platforms (META) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
Meta Platforms (ex Facebook) zu myNews hinzufügen