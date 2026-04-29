NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 825 auf 725 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Doug Anmuth lobte am Donnerstag zwar das starke Wachstum des Social-Media-Konzerns. Die KI-Konkurrenz nehme jedoch zu und Meta werde es schwer haben, die hohen Investitionen abseits des Werbegeschäfts entsprechend umzumünzen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das starke Cloud-Wachstum bei Google und Amazon./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 725,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 669,12
|Abst. Kursziel*:
8,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 608,90
|Abst. Kursziel aktuell:
19,07%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 863,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
