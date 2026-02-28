National Grid Aktie
Marktkap. 78,85 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1250 Pence auf "Overweight" belassen. Gestiegene Ziele für das Ergebniswachstum so wie der auf 2031 verlängerte Ausblickshorizont des Netzbetreibers dürften am Markt gut ankommen, schrieb Pavan Mahbubani am Montag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,62 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
