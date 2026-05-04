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Marktkap. 7,46 Mrd. EUR

KGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
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WKN 645290

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Symbol NEMTF

Jefferies & Company Inc.

Nemetschek SE Buy

18:06 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Wachstum habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei der Software-Entwickler für die Bau- und Architekturbranche auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,05 €		 Abst. Kursziel*:
40,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,96%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

18:06 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Nemetschek Sell UBS AG
30.04.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
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