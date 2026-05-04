Jefferies & Company Inc.

Nemetschek SE Buy

18:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Wachstum habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei der Software-Entwickler für die Bau- und Architekturbranche auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group