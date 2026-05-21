Nestlé Aktie
Marktkap. 217,73 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
79,06 CHF
|Abst. Kursziel*:
-6,40%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
79,07 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,41%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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