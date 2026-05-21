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Marktkap. 217,73 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
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ISIN CH0038863350

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Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

13:21 Uhr
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
86,69 EUR 0,44 EUR 0,51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
79,06 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,40%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
79,07 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,41%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:36 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
24.04.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Nestlé Buy Goldman Sachs Group Inc.
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