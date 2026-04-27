Nokia Aktie
Marktkap. 50,03 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 8 auf 8,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen an die jüngsten Signale zu den Nachfragetrends nach optischen und IP-Netzwerken an. Hier machten sich die starken Investitionen in Künstliche Intelligenz bemerkbar. Der Experte bewertet die Aktien der Finnen fortan mit einem höheren Maßstab./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Neutral
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
8,90 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,25 €
|Abst. Kursziel*:
-3,83%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,31%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|08:21
|Nokia Neutral
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