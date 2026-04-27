DAX 24.084 -0,2%ESt50 5.860 -0,4%MSCI World 4.634 -0,1%Top 10 Crypto 9,8425 +2,7%Nas 24.887 +0,2%Bitcoin 65.614 -0,6%Euro 1,1691 -0,3%Öl 110,6 +2,1%Gold 4.634 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten
Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nokia Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nokia Aktien-Sparplan
9,11 EUR -0,03 EUR -0,33 %
STU
9,12 EUR -0,15 EUR -1,58 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,03 Mrd. EUR

KGV 47,99
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870737

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI0009000681

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NOKBF

Goldman Sachs Group Inc.

Nokia Neutral

08:21 Uhr
Nokia Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
9,11 EUR -0,03 EUR -0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 8 auf 8,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen an die jüngsten Signale zu den Nachfragetrends nach optischen und IP-Netzwerken an. Hier machten sich die starken Investitionen in Künstliche Intelligenz bemerkbar. Der Experte bewertet die Aktien der Finnen fortan mit einem höheren Maßstab./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 17:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Neutral

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
8,90 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,25 €		 Abst. Kursziel*:
-3,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,31%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

08:21 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Nokia Neutral UBS AG
23.04.26 Nokia Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nokia auf 10,70 Euro - 'Buy'
finanzen.net Nokia vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
dpa-afx Nokia-Aktie mit Kurssprung: Netzwerkausrüster überzeugt mit Zahlenwerk - JPMorgan bestätigt 'Overweight'-Rating
dpa-afx Nokia verdient dank KI-Strategie mehr als erwartet - Aktie auf 16-Jahres-Hoch
finanzen.net Ausblick: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse
dpa-afx Nokia-Aktie legt zu: Goldman Sachs hebt Kursziel deutlich an
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie mit dabei: Morgan Stanleys Top 5 im europäischen Telekomsektor
MotleyFool Stock Market Today, April 27: Nokia Rises After Analyst Upgrade Highlights Optical and IP Demand from Data Center Buildouts
Zacks Ciena vs. Nokia: Which Networking Stock is the Better Buy Now?
Benzinga Why Is Nokia Stock Gaining Friday?
Benzinga Nokia Bets On AI, Cloud Demand As Optical Networks Gain Momentum
Business Times Nokia earnings beat estimates as data centre pivot shows promise
Zacks Nokia to Report Q1 Earnings: Can Strong Revenues Drive Growth?
MotleyFool Stock Market Today, April 20: Nokia Rises Ahead of Q1 Earnings on Strength in AI Networking Demand
Zacks Nokia (NOK) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
RSS Feed
Nokia Oyj (Nokia Corp.) zu myNews hinzufügen