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ISIN DK0062498333

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Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

13:36 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänische Kronen auf "Neutral" belassen. Dank des starken US-Starts von Wegovy in Pillenform dürften die Dänen letztlich am oberen Ende ihrer Umsatzzielspanne landen, schrieb Richard Vosser am Donnerstagabend. Zwischen 2027 und 2030 rechnet er aber nur mit einem mauen Wachstum./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
39,04 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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