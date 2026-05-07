Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 173,81 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänische Kronen auf "Neutral" belassen. Dank des starken US-Starts von Wegovy in Pillenform dürften die Dänen letztlich am oberen Ende ihrer Umsatzzielspanne landen, schrieb Richard Vosser am Donnerstagabend. Zwischen 2027 und 2030 rechnet er aber nur mit einem mauen Wachstum./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
39,04 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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