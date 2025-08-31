DAX 24.004 +0,4%ESt50 5.361 +0,2%Top 10 Crypto 15,34 +1,5%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 93.281 +0,7%Euro 1,1706 +0,1%Öl 68,22 +0,2%Gold 3.479 +0,9%
DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Edelmetalle im Aufwind: Gold fast auf Rekordkurs, Silber über 40 US-Dollar-Marke Edelmetalle im Aufwind: Gold fast auf Rekordkurs, Silber über 40 US-Dollar-Marke
Aktien von SoftBank, SK Hynix, Samsung und Co. nach negativem Marvell-Ausblick im Ausverkauf Aktien von SoftBank, SK Hynix, Samsung und Co. nach negativem Marvell-Ausblick im Ausverkauf
Novo Nordisk Aktie

48,92 EUR +0,76 EUR +1,57 %
Marktkap. 213,46 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
UBS AG

Novo Nordisk Neutral

15:56 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
48,92 EUR 0,76 EUR 1,57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Erstverschreibungen des Abnehmmittels Wegovy seien in der Woche zum 22. August leicht gestiegen, während sie bei Zepbound als Konkurrenzmittel in der GLP-1-Klasse leicht gesunken seien, schrieb Matthew Weston am Montag. Auch der Marktanteil von Zepbound sei etwas zurückgegangen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 340,00 DKK
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
49,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
481,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

