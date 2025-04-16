DAX 24.166 +0,5%ESt50 5.425 +0,6%Top 10 Crypto 16,06 +0,4%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 97.401 +2,0%Euro 1,1640 +0,0%Öl 67,69 -0,2%Gold 3.396 -0,1%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach den Zahlen mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Netzwerk- und Gaming-Geschäft des Chipkonzerns füllten die "China-Lücke", schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Das Geschäft mit dem Reich der Mitte sei gekennzeichnet von "politischem Hin und Zurück"./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

