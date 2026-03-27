Orsted Aktie
Marktkap. 25,27 Mrd. EURKGV 62,68 Div. Rendite 0,00%
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Symbol DOGEF
Orsted Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Orsted von 155 auf 180 dänische Kronen angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das politische Risiko für US-Windkraftprojekte auf See nehme ab, schrieb Peter Bisztyga am Montag. Auch das stärkere Geschäft in Europa spreche für die Dänen. Generell sei das Thema Windkraft auf See ein Nutznießer des Iran-Kriegs und dem Streben nach Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Die Bewertung der Orsted-Aktien hält Bisztyga für attraktiv./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Orsted Buy
|Unternehmen:
Orsted
|Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.
|Kursziel:
180,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Bisztyga
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Orsted
|15:41
|Orsted Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|19.01.26
|Orsted Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:41
|Orsted Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.10.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Orsted Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.24
|Orsted Verkaufen
|DZ BANK
|18.01.23
|Orsted Underweight
|Barclays Capital
|02.02.22
|Orsted Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.22
|Orsted Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Orsted Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Orsted Sector Perform
|RBC Capital Markets