Top News
Amazon-Aktie und der Black Friday: Was können wir aus der Vergangenheit lernen?
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
PATRIZIA Aktie

Marktkap. 620,76 Mio. EUR

KGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PATRIZIA SE Buy

19:56 Uhr
PATRIZIA SE Buy
PATRIZIA SE
7,22 EUR 0,03 EUR 0,42%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Bei dem Immobilienunternehmen verlagere sich der Fokus auf das Jahr 2026 und darüber hinaus, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass mit den anstehenden Quartalszahlen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt wird./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,21 €		 Abst. Kursziel*:
31,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

19:56 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
21.08.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 PATRIZIA Reduce Baader Bank
13.08.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PATRIZIA SE

finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im SDAX
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net XETRA-Handel SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX am Donnerstagnachmittag in Grün
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-News: PATRIZIA almost doubles EBITDA in H1 2025 and confirms full-year guidance
