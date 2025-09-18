DAX 23.667 +0,2%ESt50 5.465 -0,1%Top 10 Crypto 15,64 +2,6%Dow 46.149 -0,3%Nas 22.470 -0,5%Bitcoin 96.829 +2,1%Euro 1,1737 -0,7%Öl 69,26 +2,2%Gold 3.730 -0,9%
Philips Aktie

23,51 EUR -0,13 EUR -0,55 %
STU
23,35 EUR -0,27 EUR -1,14 %
GVIE
Marktkap. 22,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

Jefferies & Company Inc.

Philips Hold

20:21 Uhr
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach einem beruhigenden zweiten Quartal erwarte der Medizintechnikkonzern im dritten Quartal eine weitere Verbesserung, schrieb Julien Dormois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November. Er geht von einem organischen Umsatzwachstum über der Jahreszielmarke aus. Die Margen dürften höher als im ersten Halbjahr ausfallen, aber im Jahresvergleich nicht zulegen. Die Bewertung der Aktie erscheine fair./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:30 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Philips N.V.

20:21 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 Philips Hold Deutsche Bank AG
30.07.25 Philips Buy UBS AG
30.07.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

