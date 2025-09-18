Philips Aktie
Marktkap. 22,6 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach einem beruhigenden zweiten Quartal erwarte der Medizintechnikkonzern im dritten Quartal eine weitere Verbesserung, schrieb Julien Dormois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November. Er geht von einem organischen Umsatzwachstum über der Jahreszielmarke aus. Die Margen dürften höher als im ersten Halbjahr ausfallen, aber im Jahresvergleich nicht zulegen. Die Bewertung der Aktie erscheine fair./gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:30 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,35 €
|Abst. Kursziel*:
7,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
23,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,34%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|20:21
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:21
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|07.07.25
|Philips Buy
|UBS AG
|27.06.25
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|20:21
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Philips Halten
|DZ BANK