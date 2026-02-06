DAX 25.018 +0,0%ESt50 6.062 +0,0%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7890 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.847 -1,8%Euro 1,1912 +0,0%Öl 69,09 -0,1%Gold 5.054 -0,1%
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
ams Osram-Aktie gefragt: Jobabbau nach besseren Zahlen ams Osram-Aktie gefragt: Jobabbau nach besseren Zahlen
DAX pendelt um die Nulllinie - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter DAX pendelt um die Nulllinie - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
Philips Aktie

26,65 EUR +1,92 EUR +7,76 %
STU
24,35 CHF +1,66 CHF +7,31 %
BRX
Marktkap. 23,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

Bernstein Research

Philips Market-Perform

11:21 Uhr
Philips Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
26,65 EUR 1,92 EUR 7,76%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe insgesamt starke Resultate vorgelegt, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Market-Perform

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
26,53 €		 Abst. Kursziel*:
-14,44%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
26,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,82%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

11:21 Philips Market-Perform Bernstein Research
10:41 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:06 Philips Overweight Barclays Capital
09:36 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

dpa-afx Neue Wachstumsziele Philips-Aktie springt hoch: Rückkehr in die Gewinnzone Philips-Aktie springt hoch: Rückkehr in die Gewinnzone
TraderFox Philips: Probleme im Bereich der Schlafmedizin wurden verarbeitet, Ausblick für 2026 sieht Umsatzanstieg und Margenverbesserung vor!
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an
dpa-afx ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an
dpa-afx Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht
finanzen.net Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie
finanzen.net Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
EN, Philips Synergies in Ultrasound
EN, Philips Philips' Fourth-Quarter and Annual Results 2025
EN, Philips Philips proposes to re-appoint CEO Roy Jakobs
EN, Philips Boston Medical Center shortens MR exams with PerformanceBridge Protocol Manager
EN, Philips Uncompromised imaging, features and workflow in a premium compact ultrasound system
EN, Philips Reimagining the X-ray exam experience for children and staff
EN, Philips Replacing a legacy system with a BlueSeal helium-free operating MRI system
EN, Philips Enhancing patient and staff experience in CT
