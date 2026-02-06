Philips Aktie
Marktkap. 23,56 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe insgesamt starke Resultate vorgelegt, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Philips Market-Perform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
22,70 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
26,53 €
|Abst. Kursziel*:
-14,44%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
26,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,82%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
