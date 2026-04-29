Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, Ölpreise, BASF, Volkswagen im Fokus
Top News
Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse
Ölpreise explodieren: Brent so teuer wie seit 2022 nicht mehr - Straße von Hormus bleibt blockiert Ölpreise explodieren: Brent so teuer wie seit 2022 nicht mehr - Straße von Hormus bleibt blockiert
Porsche vz. Aktie

Marktkap. 36,29 Mrd. EUR

KGV 95,94
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

08:36 Uhr
Porsche vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach einer Serie gesenkter Ausblicke im vergangenen Jahr starte das neue Jahr für den Sportwagenbauer weniger dramatisch, schrieb Stephen Reitman am Mittwochabend. Dies dürfte die Anleger erfreuen. Es sei aber noch zu früh, um von Begeisterung zu sprechen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
40,36 €		 Abst. Kursziel*:
11,50%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
40,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,00%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:36 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
29.04.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
29.04.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

