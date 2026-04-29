NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach einer Serie gesenkter Ausblicke im vergangenen Jahr starte das neue Jahr für den Sportwagenbauer weniger dramatisch, schrieb Stephen Reitman am Mittwochabend. Dies dürfte die Anleger erfreuen. Es sei aber noch zu früh, um von Begeisterung zu sprechen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
40,36 €
|Abst. Kursziel*:
11,50%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
40,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,00%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
