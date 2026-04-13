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Marktkap. 37,8 Mrd. EUR

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WKN PAG911

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Goldman Sachs Group Inc.

Porsche vz Neutral

13:31 Uhr
Porsche vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener dürften im ersten Quartal von den Auslieferungen der neuen 911er-Modelle, einem insgesamt besseren Mix und dem Kostentiming profitiert haben, schrieb Christian Frenes am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 etwas an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Neutral

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,08 €		 Abst. Kursziel*:
-9,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,15%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

13:31 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:16 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
08:46 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
08:01 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Porsche vz. Neutral UBS AG
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