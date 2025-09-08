Renault Aktie
Marktkap. 9,52 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung eines neuen Renault Clio auf der Münchener Automobilausstellung IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Nachgang der Präsentation hob Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor, dass das Management der Franzosen das eigene Wachstum priorisiere. Dabei strebe das Unternehmen die internationale Expansion, ein verbessertes Kundenerlebnismanagement und schnelle Entscheidungen zur Markenkoordination an./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 09:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Renault Overweight
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,98 €
|Abst. Kursziel*:
32,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,81%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|13:11
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13:06
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|07.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|13:11
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|18.07.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.