DAX 24.762 +1,5%ESt50 5.952 +1,4%MSCI World 4.696 +0,4%Top 10 Crypto 10,38 -1,9%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 69.485 +0,6%Euro 1,1736 +0,4%Öl 106,8 -3,2%Gold 4.677 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Commerzbank CBK100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX weit im Plus -- Chinas Börsen fester -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie setzt zur Rally an: Kochboxenversender startet schwach ins Jahr - Analystenprognose übertroffen HelloFresh-Aktie setzt zur Rally an: Kochboxenversender startet schwach ins Jahr - Analystenprognose übertroffen
Wie Experten die Apple-Aktie im April einstuften Wie Experten die Apple-Aktie im April einstuften
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RENK Aktie

Kaufen
Verkaufen
RENK Aktien-Sparplan
55,10 EUR -0,33 EUR -0,60 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,44 Mrd. EUR

KGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN RENK73

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000RENK730

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNKGF

JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

09:56 Uhr
RENK Overweight
Aktie in diesem Artikel
RENK
55,10 EUR -0,33 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe im ersten Quartal die Andeutungen aus einem Vorab-Briefing bestätigt, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe einer seiner "Top Picks", da der deutsche Rüstungssektor attraktiv wirke./rob/tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Overweight

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,47 €		 Abst. Kursziel*:
35,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,12%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

09:56 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

dpa-afx Rüstungsries RENK-Aktie mit Plus: bestätigt Prognose nach starkem Jahresstart - So reagieren Rheinmetall & Co. RENK-Aktie mit Plus: bestätigt Prognose nach starkem Jahresstart - So reagieren Rheinmetall & Co.
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittwochvormittag südwärts
dpa-afx GNW-News: Q1 2026: RENK mit bestem Jahresauftakt der Unternehmensgeschichte bei Auftragseingang und überproportionaler Verbesserung im bereinigten EBIT
finanzen.net Ausblick: RENK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net Phänomen Kratos Defense-Aktie: Darum setzt Cathie Wood auf Drohnen statt Panzer
finanzen.net Rheinmetall-Aktie dennoch fester: Quartalsumsatz unter Erwartungen - HENSOLDT vor Bilanz
finanzen.net RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag fester
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
RSS Feed
RENK zu myNews hinzufügen