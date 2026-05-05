JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

09:56 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe im ersten Quartal die Andeutungen aus einem Vorab-Briefing bestätigt, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe einer seiner "Top Picks", da der deutsche Rüstungssektor attraktiv wirke./rob/tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG