RENK Aktie
Marktkap. 5,44 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe im ersten Quartal die Andeutungen aus einem Vorab-Briefing bestätigt, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe einer seiner "Top Picks", da der deutsche Rüstungssektor attraktiv wirke./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Overweight
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,47 €
|Abst. Kursziel*:
35,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,12%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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