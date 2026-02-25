Richemont Aktie
Marktkap. 105,23 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" belassen. Zum Ende der Berichtssaison in der europäischen Luxusbranche fasste Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend die bisherigen Erkenntnisse und die Rückschlüsse für das weitere Jahr 2026 zusammen. Die Signale aus dem ersten Quartal und dem Geschäft zum chinesischen Neujahrsfest sprächen für ein ähnliches oder sogar etwas besseres Abschneiden als im vierten Quartal 2025. Die Entwicklung hänge wie im Vorjahr aber weiter stark von einzelnen Kategorien und Marken ab. Battistini bleibt daher sehr selektiv, auch wenn sie insgesamt Besserung beim Chance-Risiko-Verhältnis sieht. Richemont ist ihr Favorit, während sie Kering, Burberry und Swatch unterzugewichten rät./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
159,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
159,69 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
179,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
