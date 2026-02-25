DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,5495 -2,0%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.792 +0,5%Euro 1,1814 +0,0%Öl 71,05 +0,1%Gold 5.186 +0,4%
KI-Sorgen bleiben: DAX dürfte nach NVIDIA-Zahlen mit leichten Verlusten starten
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
Richemont Aktie

175,00 EUR -0,30 EUR -0,17 %
STU
159,69 CHF -4,11 CHF -2,51 %
BRX
Marktkap. 105,23 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

08:01 Uhr
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" belassen. Zum Ende der Berichtssaison in der europäischen Luxusbranche fasste Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend die bisherigen Erkenntnisse und die Rückschlüsse für das weitere Jahr 2026 zusammen. Die Signale aus dem ersten Quartal und dem Geschäft zum chinesischen Neujahrsfest sprächen für ein ähnliches oder sogar etwas besseres Abschneiden als im vierten Quartal 2025. Die Entwicklung hänge wie im Vorjahr aber weiter stark von einzelnen Kategorien und Marken ab. Battistini bleibt daher sehr selektiv, auch wenn sie insgesamt Besserung beim Chance-Risiko-Verhältnis sieht. Richemont ist ihr Favorit, während sie Kering, Burberry und Swatch unterzugewichten rät./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
159,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
159,69 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
179,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

08:01 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.02.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 Richemont Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

