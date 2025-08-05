DAX 24.138 -0,1%ESt50 5.353 +0,1%Top 10 Crypto 16,71 +2,9%Dow 44.176 +0,5%Nas 21.450 +1,0%Bitcoin 104.476 +2,0%Euro 1,1654 +0,1%Öl 66,15 -0,3%Gold 3.360 -1,1%
Richemont Aktie

141,30 EUR -0,50 EUR -0,35 %
STU
133,15 CHF +1,25 CHF +0,95 %
SWX
Marktkap. 82,4 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

RBC Capital Markets

Richemont Sector Perform

08:41 Uhr
Richemont Sector Perform
Richemont
141,30 EUR -0,50 EUR -0,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Für Richemont senkte der Experte die Gewinnschätzungen 2026 bis 2028./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
131,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,93%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
133,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
162,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

08:41 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Richemont Outperform Bernstein Research
23.07.25 Richemont Hold Deutsche Bank AG
21.07.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.25 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

