Rio Tinto Aktie
Marktkap. 132,4 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Bergbaukonzerns habe seine Prognose hingegen leicht übertroffen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
60,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
80,96 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
71,18 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Hatch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|19:46
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:46
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:46
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG