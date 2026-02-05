DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.518 -0,5%Top 10 Crypto 8,5930 -2,3%Nas 22.604 -0,7%Bitcoin 56.723 +0,6%Euro 1,1766 -0,2%Öl 71,78 +2,1%Gold 4.988 +0,2%
Marktkap. 132,4 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Hold

19:26 Uhr
Rio Tinto Hold
Rio Tinto plc
81,57 EUR -2,17 EUR -2,59%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Bergbaukonzerns habe seine Prognose hingegen leicht übertroffen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
80,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
71,18 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Hatch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

19:46 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:56 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
10:16 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

