RTL Aktie

28,90 EUR -1,55 EUR -5,09 %
STU
26,38 CHF -1,39 CHF -5,00 %
BRX
Marktkap. 5,04 Mrd. EUR

KGV 5,42 Div. Rendite 1,88%
WKN 861149

ISIN LU0061462528

Symbol RGLXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die deutschen TV-Konzerne seien träge ins Jahr gestartet, schrieb Annick Maas am Mittwoch. Dies sei angesichts des konjunkturellen Umfelds aber auch so erwartet worden. Der Konkurrent ProSiebenSat.1 habe im ersten Quartal jedoch schlechter abgeschnitten als RTL./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RTL Market-Perform

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
29,10 €		 Abst. Kursziel*:
27,15%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
28,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,03%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

12:06 RTL Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 RTL Equal Weight Barclays Capital
27.03.26 RTL Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RTL

dpa-afx Zahlenvorlage RTL-Aktie dennoch tiefer: Konzern bestätigt Jahresziele trotz schwacher TV-Werbung RTL-Aktie dennoch tiefer: Konzern bestätigt Jahresziele trotz schwacher TV-Werbung
dpa-afx ROUNDUP: RTL mit stabilem Umsatz dank Streaming-Wachstum - Aktie gibt nach
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: Pluszeichen im MDAX
finanzen.net RTL Aktie News: RTL am Mittwochmittag mit Kurseinbußen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: RTL Group setzen Talfahrt fort - schwaches TV-Werbegeschäft
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Mittwochvormittag ins Minus
Dow Jones RTL-Aktie: Neuer Finanzvorstand - Schwebig nun CEO
Dow Jones Streaming-Wachstum bei RTL mildert Werbeflaute - neuer Ausblick im August
Financial Times RTL to buy Sky’s German unit as it bids to challenge US streaming giants
