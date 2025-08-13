RWE Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Angesichts schwacher Geschäfte im Energiehandel sowie mit Solarenergie und Windkraftanlagen an Land habe das Unternehmen zwar die Markterwartungen verfehlt, schrieb Wanda Serwinowska in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv aber schlage die Bestätigung der Jahresprognose zu Buche./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,17 €
|Abst. Kursziel*:
22,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
|
Analyst Name:
Wanda Serwinowska
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|13:56
|RWE Buy
|UBS AG
|13:01
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
