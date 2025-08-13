DAX 24.320 +0,6%ESt50 5.415 +0,5%Top 10 Crypto 16,75 -1,5%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 102.199 -3,0%Euro 1,1673 -0,3%Öl 65,96 +0,3%Gold 3.350 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, TUI, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie auf Talfahrt: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte HelloFresh-Aktie auf Talfahrt: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte
LANXESS-Aktie verliert: LANXESS korrigiert Jahresprognose nach unten - Werkschließungen LANXESS-Aktie verliert: LANXESS korrigiert Jahresprognose nach unten - Werkschließungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
34,28 EUR -1,23 EUR -3,46 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,42 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

UBS AG

RWE Buy

13:56 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
34,28 EUR -1,23 EUR -3,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Angesichts schwacher Geschäfte im Energiehandel sowie mit Solarenergie und Windkraftanlagen an Land habe das Unternehmen zwar die Markterwartungen verfehlt, schrieb Wanda Serwinowska in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv aber schlage die Bestätigung der Jahresprognose zu Buche./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,17 €		 Abst. Kursziel*:
22,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

13:56 RWE Buy UBS AG
13:01 RWE Buy Deutsche Bank AG
11:21 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:11 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 RWE Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

TraderFox Aktienscreening Die Top-5-Dividendenaktien in Deutschland Die Top-5-Dividendenaktien in Deutschland
TraderFox Die Top-5-Dividendenaktien in Deutschland
finanzen.net MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Montagshandels steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Montagnachmittag
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zurück
finanzen.net Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur DWS Group GmbH-Aktie
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - DWS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - DWS
EQS Group EQS-News: DWS with Record Profit in H1, on Track to Reach EPS Target for 2025
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Will Unisys' DWS Bookings be Able to Offset Discretionary Weakness?
Cointelegraph Euro stablecoin by DWS and Deutsche Bank gets regulatory approval
Financial Times DWS chief urges Europe to accept more Chinese and Gulf investment
Financial Times DWS chief urges Europe to accept more Chinese and Gulf investment
RSS Feed
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen