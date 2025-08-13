UBS AG

RWE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Angesichts schwacher Geschäfte im Energiehandel sowie mit Solarenergie und Windkraftanlagen an Land habe das Unternehmen zwar die Markterwartungen verfehlt, schrieb Wanda Serwinowska in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv aber schlage die Bestätigung der Jahresprognose zu Buche./rob/la/bek

