DAX 24.333 +0,6%ESt50 5.421 +0,6%Top 10 Crypto 16,61 -2,3%Dow 44.829 -0,2%Nas 21.686 -0,1%Bitcoin 101.488 -3,7%Euro 1,1648 -0,5%Öl 66,48 +1,1%Gold 3.339 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Wall Street leicht im Minus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
34,20 EUR -1,31 EUR -3,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,42 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

DZ BANK

RWE Kaufen

15:51 Uhr
RWE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
34,20 EUR -1,31 EUR -3,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 41 Euro belassen. Er sehe den Kursrückgang infolge der Zahlenvorlage als mittelfristige Einstiegsgelegenheit, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet ein hohes Wachstum des Gewinns je Aktie bis 2030. Treiber sei eine Kombination aus hohen Investitionen etwa in Erneuerbare Energien und Gaskraftwerke, Aktienru?ckkäufen und einer strikten Risiko-/Renditeabwägung. RWE sei zudem ein Profiteur von möglichen Energieengpässen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Kaufen

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
34,26 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
34,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

15:51 RWE Kaufen DZ BANK
13:56 RWE Buy UBS AG
13:01 RWE Buy Deutsche Bank AG
11:21 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:11 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

finanzen.net Inditex-Investment EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor einem Jahr verloren EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Inditex mit 'Buy' - Ziel 52 Euro
finanzen.net Inditex-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingebracht
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Industria de Diseno Textil (IDEXY)
Financial Times Inditex chief says conditions for Russia return ‘certainly not’ in place
Financial Times Nestlé proposes former Inditex chief Pablo Isla as new chair
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Industria de Diseno Textil (IDEXY)
Zacks Industria de Diseno Textil (IDEXY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Industria de Diseno Textil (IDEXY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
Business Times Zara owner Inditex posts record annual profit as billionaire Ortega takes 3 billion euros in dividends
Financial Times Inditex shares slide as slowing sales growth alarms investors
RSS Feed
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) zu myNews hinzufügen