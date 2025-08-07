RWE Aktie
Marktkap. 26,42 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 41 Euro belassen. Er sehe den Kursrückgang infolge der Zahlenvorlage als mittelfristige Einstiegsgelegenheit, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet ein hohes Wachstum des Gewinns je Aktie bis 2030. Treiber sei eine Kombination aus hohen Investitionen etwa in Erneuerbare Energien und Gaskraftwerke, Aktienru?ckkäufen und einer strikten Risiko-/Renditeabwägung. RWE sei zudem ein Profiteur von möglichen Energieengpässen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
34,26 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
34,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
