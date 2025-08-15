DAX 24.277 -0,6%ESt50 5.472 -0,2%Top 10 Crypto 16,23 +4,7%Dow 44.970 +0,1%Nas 21.162 -0,7%Bitcoin 98.000 +1,1%Euro 1,1655 +0,1%Öl 67,01 +1,6%Gold 3.349 +1,0%
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
Fed-Protokoll lässt Euro im US-Handel nur kurz hochspringen
Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs
RWE Aktie

RWE Aktien-Sparplan
35,32 EUR +0,06 EUR +0,17 %
STU
Marktkap. 25,55 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

RBC Capital Markets

RWE Outperform

20:11 Uhr
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
35,32 EUR 0,06 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Halbjahreszahlen von 45,50 auf 44,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das Jahr 2025 dürfte mit Blick auf die weiteren Ergebnisse ein Tief darstellen, das durch die schwächere Entwicklung der Geschäfte im ersten Halbjahr noch verschärft worden sei, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet daher, dass der Versorger zur Vorlage der Jahreszahlen ein operatives Ergebnis am unteren Ende der angegebenen Zielspanne berichten wird. Danach aber rechnet er mit einem deutlichen Ergebniswachstum./rob/ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 12:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 12:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
35,33 €		 Abst. Kursziel*:
24,54%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
35,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,58%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

20:11 RWE Outperform RBC Capital Markets
15.08.25 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.08.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 RWE Kaufen DZ BANK
14.08.25 RWE Buy UBS AG
mehr Analysen

