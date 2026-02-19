DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.524 -0,1%Top 10 Crypto 8,7740 +3,0%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.741 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,65 -0,4%Gold 5.007 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet China-Werte BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
51,60 EUR +0,26 EUR +0,51 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,29 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

08:01 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
51,60 EUR 0,26 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido ging am Donnerstagabend auf die zuletzt drängendsten Themen in der europäischen Versorgerbranche ein, wie die Reform des CO2-Emissionshandels (ETS), des Strommarkts und - ganz aktuell - die Intervention Italiens bei den Strompreisen. Auf letztere werde die EU-Kommission auf jeden Fall reagieren. Denn damit gerate eines der bisherigen Grundprinzipien weiter ins Wanken - die Förderung von sauberer Energie. In diesem Branchenumfeld bestätigt Garrido seine Top-Favoriten SSE und RWE. Erstere wegen des überdurchschnittlichen Wachstums im Bereich Energienetze und letztere wegen ihrer Kapazitätsdynamik mit langfristigen Verträgen. Auch die Netzbetreiber National Grid und Eon sieht er als "sichere Häfen"./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:01 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 RWE Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

dpa-afx Unter Druck Aktien von Enel, Centrica & Co. geben ab: Versorger unter Druck Aktien von Enel, Centrica & Co. geben ab: Versorger unter Druck
finanzen.net DAX aktuell: DAX am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt
finanzen.net XETRA-Handel DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Mittwochnachmittag ins Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 55 Euro
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Arenko expands RWE UK hybrid rollout
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen