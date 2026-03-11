DAX 23.625 -0,1%ESt50 5.771 -0,4%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 9,2225 -1,1%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.901 +0,1%Euro 1,1556 +0,0%Öl 96,19 +2,7%Gold 5.184 +0,5%
Heute im Fokus
DAX-Minus wird kleiner -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
RWE Aktie

55,28 EUR +1,62 EUR +3,02 %
STU
Marktkap. 38,87 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

11:31 Uhr
RWE AG St.
55,28 EUR 1,62 EUR 3,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die bis zum Jahr 2031 gesetzten Zielvorgaben seien glaubwürdig, schrieb Pavan Mahbubani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Es gebe Aufwärtspotenzial für die Marktschätzungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,06 €		 Abst. Kursziel*:
3,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,11%
Analyst Name:
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

11:31 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 RWE Overweight Barclays Capital
10:06 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 RWE Market-Perform Bernstein Research
08:51 RWE Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Bewertung im Blick JP Morgan Chase & Co.: RWE-Aktie erhält Overweight JP Morgan Chase & Co.: RWE-Aktie erhält Overweight
finanzen.net RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger
finanzen.net RWE-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight
dpa-afx ROUNDUP: RWE schlägt 2025 Erwartungen - Höhere Ziele und mehr Dividende
finanzen.net Buy-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.
finanzen.net Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie
finanzen.net RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Donnerstagvormittag ins Plus
dpa-afx RWE schraubt mittelfristige Gewinnziele nach oben - Mehr Dividende geplant
dpa-afx RWE schneidet 2025 besser ab als erwartet
reNEWS RWE completes sale of Baltic 2 to PGE
reNEWS RWE earnings fall in 'challenging environment'
reNEWS RWE appoints Dettmer as renewables COO
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE lands Munich Airport PPA for Nordseecluster
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
