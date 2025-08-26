Ryanair Aktie
Marktkap. 28,23 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,60 Euro belassen. Jarrod Castle nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Bezug auf Prognosen des Dachverbands globaler Fluggesellschaften (IATA). 2025 werde wohl ein Jahr mit einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, aber nicht ohne Herausforderungen. Angebot und Nachfrage seien derzeit von Zurückhaltung geprägt, doch diese Situation sollte sich im Laufe des Jahres bessern. Die Fluggesellschaften seien gut kapitalisiert und die Bewertungen attraktiv. Unter den Billigflieger ist Ryanair Castles bevorzugter Wert in Europa und unter den Netzwerk-Airlines Lufthansa./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,35 €
|Abst. Kursziel*:
16,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,74%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|17:51
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
