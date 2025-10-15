DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein
Salesforce wird völlig unterschätzt.
Südzucker Aktie

9,89 EUR +0,26 EUR +2,70 %
STU
Marktkap. 1,96 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Warburg Research

Südzucker Hold

12:46 Uhr
Südzucker Hold
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,89 EUR 0,26 EUR 2,70%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,20 auf 9,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der deutliche Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 habe in keiner Weise überrascht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen durchschreite derzeit die Talsohle./rob/mf/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
9,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,74 €		 Abst. Kursziel*:
-1,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,88%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

12:46 Südzucker Hold Warburg Research
10.10.25 Südzucker Verkaufen DZ BANK
10.10.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
09.09.25 Südzucker Hold Warburg Research
mehr Analysen

