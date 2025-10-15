Südzucker Aktie
Marktkap. 1,96 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,20 auf 9,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der deutliche Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 habe in keiner Weise überrascht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen durchschreite derzeit die Talsohle./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Südzucker Hold
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
9,60 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
9,74 €
|Abst. Kursziel*:
-1,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
9,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,88%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|12:46
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
