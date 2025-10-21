Sanofi Aktie
Marktkap. 105,35 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertet die Erkenntnisse aus der ElevAATe-Studie mit Eforalpin am Mittwoch leicht positiv. Sanofi habe zu einem früheren Zeitpunkt einen Zulassungsantrag im zweiten Halbjahr 2026 avisiert. Diesbezüglich brauche es nun noch mehr Klarheit./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Overweight
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
85,86 €
|Abst. Kursziel*:
22,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
85,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,12%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|10:56
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
