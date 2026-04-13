DAX 23.742 -0,3%ESt50 5.905 -0,4%MSCI World 4.518 +0,3%Top 10 Crypto 9,6405 +4,7%Nas 23.184 +1,2%Bitcoin 63.404 +0,0%Euro 1,1795 +0,3%Öl 99,14 +1,2%Gold 4.792 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX startet fester -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt Piloten in den Streik -- Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX zeitweise über 24.000-Punkte-Marke Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX zeitweise über 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Santander Aktie

Kaufen
Verkaufen
Santander Aktien-Sparplan
10,49 EUR +0,03 EUR +0,27 %
STU
9,68 CHF +0,11 CHF +1,18 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 154,36 Mrd. EUR

KGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 858872

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113900J37

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BCDRF

Jefferies & Company Inc.

Santander Buy

08:01 Uhr
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,49 EUR 0,03 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 11,80 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Miruna Chirea erwartet eine unspektakuläre Berichtssaison der spanischen Banken, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Einflüsse durch den Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hat, sieht sie im ersten Quartal nicht. Die Zinsen hätten sich ja erst im März stark bewegt und zudem passten die Geldhäuser ihre Erwartungen bezüglich der Kreditverluste üblicherweise noch nicht zu Jahresbeginn an. Das erste Quartal sei für spanische Banken üblicherweise relativ schwach, insgesamt stünden sie branchenweit im aktuellen Umfeld aber vergleichsweise gut da./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 19:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,30 €		 Abst. Kursziel*:
16,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,39%
Analyst Name:
Miruna Chirea 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

08:01 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 Santander Buy UBS AG
16.03.26 Santander Overweight Barclays Capital
12.03.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net Profitables Santander-Investment? EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor einem Jahr eingefahren EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Santander auf 12 Euro - 'Buy'
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Was Analysten von der Santander-Aktie erwarten
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santander-Investment von vor 5 Jahren verdient
Dow Jones Santander-Aktie schwächer: Starkes Erstquartal in Aussicht gestellt
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor einem Jahr eingefahren
wikifolio Hochtief: Viel Positives bereits im Kurs?
Zacks Is Banco Santander (SAN) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Banco Santander-Chile (BSAC) Soars 5.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
Zacks Banco Santander-Chile (BSAC) Soars 5.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
Zacks Should Value Investors Buy Banco Santander (SAN) Stock?
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Banco Santander Stock In The Last 5 Years
Zacks Are Investors Undervaluing Banco Santander (SAN) Right Now?
Benzinga How Is The Market Feeling About Banco Santander SA?
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In Banco Santander 5 Years Ago Would Be Worth Today
RSS Feed
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) zu myNews hinzufügen